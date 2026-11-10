印度尼西亚副总统吉布兰·拉卡布明·拉卡在11月10日与总统普拉博沃·苏比安托会面时表示，他打算辞职。据亚洲新闻台报道，消息援引总统发言人普拉塞蒂奥·哈迪的话。

哈迪表示，副总统因局势变化而表达了这一意愿。发言人否认了普拉博沃·苏比安托拒绝吉布兰请求的报道，但没有说明总统是否接受了该请求。副总统办公室未回应置评请求。

政治分歧

此次会面发生在普拉博沃与副总统的父亲、曾任两届总统的佐科·维多多——即人称佐科维——之间政治分歧加剧的背景下。

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吉布兰帮助普拉博沃在2024年选举中取得决定性胜利。与此同时，在担任副总统的头两年里，他大多未受到公众关注，也很少与总统一同露面。

有关文件的疑问

印度尼西亚议会议员正考虑就吉布兰是否符合担任副总统的要求展开调查。一些立法者对他在被提名为候选人时提交的不完整教育文件提出质疑。

上个月，宪法法院和最高法院裁定，他提交的教育文件不符合选举要求。宪法法院同时表示，其无权免除吉布兰的职务，因为这属于其他机构的管辖范围。该媒体援引的分析人士认为，议会调查可能是启动弹劾程序的第一步。

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