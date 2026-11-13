印度尼西亚副总统吉布兰·拉卡布明·拉卡因其学历文件引发的任职资格疑问而辞职。据《台北时报》报道，这位印尼前总统佐科·维多多之子已将辞呈提交给人民协商会议领导层。

总统的决定

拉卡周二在与总统普拉博沃·苏比安托会面时提出辞职，并解释称此举是为了避免长期的政治争端。次日，他亲自将辞职信交给总统。

普拉博沃表示，他“怀着沉重的心情”接受了辞职，并称此举展现了勇气、责任感和政治家风范。他表示，拉卡决定辞职是为了国家和印尼人民的利益。

总统还肯定了副总统在两年执政期间的工作。特别是，拉卡走访了35个省、149个县和城市，并检查了303个政府项目。

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法院裁决与替补程序

上个月，印尼宪法法院和最高法院裁定，拉卡在国外获得教育的文件不符合参加选举的要求。在印尼，总统或副总统候选人必须完成高中教育或获得同等学历。由于拉卡在国外求学，他必须提供证明，确认其资格相当于印尼高中毕业证书。

周三，来自八个政党的120名议员向议会领导层提交了一份请愿书，启动了可能导致副总统遭弹劾的议会程序。

根据印尼宪法，副总统职位空缺并不意味着举行新的选举。在人民协商会议从总统在60天内提名的两名候选人中选出继任者之前，该职位将一直空缺。

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