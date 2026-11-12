印度尼西亚副总统吉布兰·拉卡布明·拉卡已向该国人民协商会议提交辞呈。澳大利亚广播公司新闻报道称，消息援引了该会议议长艾哈迈德·穆扎尼的话。

穆扎尼表示，人民协商会议将在最多60天内审议该申请。同时，议会的上院将监督批准辞职及选出新副总统的程序。

有关教育背景的法院裁决

39岁的拉卡布明·拉卡是前总统佐科·维多多之子，数周来因其教育文件问题面临要求其辞职的呼声。今年10月，印尼宪法法院认定，没有令人信服的证据证明他持有印尼法律规定的竞选公职所需的中学毕业证书。

随后，最高法院宣告其获得的中等教育同等学历证书无效。宪法法院案件的申请人称，拉卡布明·拉卡在选举前提交了官员本不应接受的文件。他们表示，这并非完成学业的证明文件，而是印尼教育部出具的一封确认函；该函基于悉尼UTS College的学习证明和成绩单签发，该学院此前名为UTS Insearch。

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请愿与政治紧张局势

辞呈是在众议院原定就一份弹劾副总统的请愿书举行会议前数小时提交的，该请愿书已获120多名政治人士签署。

拉卡布明·拉卡周二与总统普拉博沃·苏比安托会面后表示，他尊重公众的批评和反馈，不希望这一局势演变为长期的政治争端。

此次辞职发生在总统普拉博沃与佐科·维多多之间分歧加深之际，后者常被称为佐科威。维多多支持普拉博沃，并同意让自己的儿子与这位昔日政治对手搭档参选。上周，前警察局长利斯蒂约·西吉特·普拉博沃及数名警察高官因涉嫌窃听总统及其他人士而被拘留。对这些指控的调查仍在进行中。

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