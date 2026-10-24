尼日利亚副总统卡希姆·谢蒂马在访问迈杜古里期间，呼吁一群富拉尼男子将子女送入博尔诺州政府建设的学校。据Premium Times报道。

与保安的交谈

谢蒂马与他认识的一些富拉尼男子交谈，这些人在该机构担任保安。他询问了未在这群人中的人，还注意到一名他以前认识、如今已经长大的男孩。

副总统询问为何他们的孩子没有被送入该州建设的学校。男子们回答说，他们仍在寻找合适的教育机构。随后，谢蒂马指向附近的一所学校，并表示他们的孩子以及弟弟妹妹可以在那里学习。

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博尔诺州州长巴巴加纳·祖卢姆表示，州政府将帮助消除儿童入学时可能出现的障碍。谢蒂马还向这群人赠送了一笔现金，并请求他们自行分配。

医院和学校启用

在前往博尔诺州期间，副总统启用了卡希姆·易卜拉欣国立大学附属的一所拥有400张床位的教学医院，以及迈杜古里的两所学校，其中包括Yerwa Practice Mega School。

访问后，谢蒂马在Facebook上写道，对医疗保健和教育的投资对于经济生产力、国家发展以及受不稳定安全局势影响的社区恢复至关重要。

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