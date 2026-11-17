美国副总统J.D.万斯表示，美国应重建本国工业并减少对由中国控制的供应链的依赖，而不是在与北京的关系中诉诸军事升级。他在接受福克斯新闻采访时作出上述表示，阿纳多卢通讯社报道。

万斯称，对华强硬政策并不意味着以战争相威胁，而是要推动美国再工业化。他认为，华盛顿此前的经济和工业政策使中国对美国供应链拥有了重大影响力，尤其是在食品、医疗和技术领域。

经济独立

万斯表示，特朗普总统的战略将外交接触与扩大国内生产、加强美国经济独立性相结合。他还为特朗普与中国国家主席习近平的关系辩护，称这位中国领导人尊重美国总统，因为他认为特朗普是一位强硬且聪明的政治家。

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这位副总统补充说，特朗普的对华政策旨在让美国人对自己生产和使用的东西拥有更多控制权。他称这种做法是成功的。

规避出口限制的风险

万斯还承认，先进的美国半导体制造技术和英伟达芯片可能通过第三国流入中国，从而规避美国出口限制。他表示，美国当局应监控此类操作。

他说，一些企业通过第三国开展业务，以掩盖与中国的联系并规避出口管制。就有关女商人爱丽丝·黄的报道发表评论时，万斯表示，一些媒体称她可能是中国情报人员，但他和特朗普都不知道她是否是间谍。

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