在美国，副总统J.D.万斯表示，共和党在中期选举中失利的原因是伊朗战争。据CNBC报道，共和党总统提名的潜在竞争者已就谁应为选举失利负责以及MAGA运动的未来展开公开争论。

万斯在X平台的一篇帖文中指出，2024年支持唐纳德·特朗普与万斯搭档的选民因伊朗问题而在2026年拒绝投票给共和党人。与此同时，CNBC的一项民调显示，34%的众议院选民将战争称为影响其投票的决定性因素。49%的受访者将生活成本列为一个因素，55%则提及政府腐败。

特朗普未承认需要改变方针

总统唐纳德·特朗普表示，从军事意义上说，针对伊朗的军事行动实际上已经结束，但美国准备恢复打击。他还坚称，攻击伊朗的决定是正确的。总统表示，他不反驳万斯的评估，但提到了共和党在俄亥俄州的结果，民主党在那里赢得了两场关键竞选。

选举后，特朗普用斯蒂芬·米勒取代了白宫办公厅主任苏茜·怀尔斯，并支持共和党全国委员会主席乔·格鲁特斯，尽管部分党内人士要求解释败选原因。特朗普还质疑投票结果的合法性，在没有证据的情况下暗示投票机可能对结果产生了影响。

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对败选的不同解释

国务卿马尔科·鲁比奥同时担任国家安全顾问，他为有关伊朗的决定辩护。他表示，正确的行动并不总是受欢迎。鲁比奥否认计划在2028年竞选总统，并且基本未参与选举竞选活动。

佛罗里达州州长罗恩·德桑蒂斯称，中期选举结果对共和党而言几乎是一次“灭绝级事件”。他说，该党未能兑现其在华盛顿作出的承诺，并继续聚焦于不再能引起选民共鸣的文化争议。参议员特德·克鲁兹将这一结果归咎于特朗普的关税和旷日持久的伊朗战争。

支持共和党众议院候选人的选民之间也存在分歧。根据CNBC民调，大约三分之二30岁以下的此类选民认可特朗普的表现，而65岁及以上选民中近十分之九表示认可。较年轻的共和党支持者对伊朗战争和美国支持以色列也持更怀疑的态度。

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