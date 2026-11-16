马来西亚柔佛州当局已就数个可疑社交媒体账号向警方和马来西亚通信监管机构报案。该州首席部长翁哈菲兹·加兹表示，这些页面传播了有关发展项目和公共基础设施的说法，Channel NewsAsia报道。

无粉丝的相似帖文

翁哈菲兹·加兹表示，这些账号中许多没有粉丝，其发布的内容使用了相似的措辞。帖文提到据称价值数亿马来西亚林吉特的项目，以及一些公司；柔佛州领导人称这些公司的名称奇怪且可疑。

他公布的截图显示，Threads上有一些没有粉丝的账号抱怨柔佛公共设施的状况。同时，这些账号将这些设施与据称价值介于1.11亿至8.88亿林吉特之间的州内项目联系起来。

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核查可能存在的协调行动

这名官员表示，执法机构和监管机构被要求核查这些账号、其传播的内容以及是否存在协调活动的可能性。他强调，自己接受该州居民的批评和投诉，但称使用虚假账号编造故事或传播虚假信息是不可接受的。

近年来，柔佛经历了积极的发展，尤其得益于对数据中心和柔佛—新加坡特别经济区的投资。州政府也因基础设施是否能够跟上投资流入速度而受到批评。

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