在巴基斯坦，开伯尔-普什图省当局指示相关部门提前完成对八个被列为极高风险地区的冬季紧急情况准备工作。据《论坛快报》报道，该省全部37个地区均已评估冬季威胁。

为降雪做准备

救济部门在一次会议上讨论了2026—2027年冬季准备工作。会议由省长信息、公共关系、救济、康复和安置事务顾问萨马尔·哈伦·比卢尔主持。

她指示特别关注易降雪地区，包括上奇特拉尔、上科希斯坦、上迪尔、尚格拉、曼塞赫拉和斯瓦特。各部门必须确保有可用的机械设备、燃料和受过培训的操作人员，以恢复偏远山谷和积雪地区的道路通行。

官员还被要求提前确定冬季可能被封堵的道路、替代路线和与外界隔绝的定居点。还必须单独检查人道主义援助物资储备、其是否符合各地区需求，以及货物运输和分发的物流安排。

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救援服务的工作

比卢尔指示评估各地区提供援助的资金需求，并优先消除资金限制。救济部门的资金问题计划提交财政部门和省长审议。

在救援行动中，应优先向无家可归者、低收入者和弱势群体提供帮助，包括妇女、儿童、老年人和残障人士。如发生恐怖主义威胁、道路事故和其他紧急情况，救援队伍、运输工具和设备必须全天候运作。

这名顾问还呼吁加强Rescue 1122、地区行政部门、警察和卫生部门之间的协调。她指示保持地区和省级紧急行动中心正常运转，及时传播信息，并在旅游地点提供天气警报、安全地点和疏散选择。

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