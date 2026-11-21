苏丹青尼罗州当局表示，军方仍掌握主动权，并正致力于恢复该州南部的安全。在此之前，准军事组织快速支援部队（RSF）宣布控制了五个地区。

州当局声明

州政府发言人赛义夫·纳斯尔·明·阿拉·马哈茂德表示，当地政府正在关注青尼罗州南部安全局势的发展和军事行动。他说，居民的担忧可以理解，但当地实际情况与社交媒体上流传的描述并不相符。

马哈茂德表示：“武装部队仍掌握主动权，并坚守在前线，以便恢复安全。”阿纳多卢通讯社报道称。他呼吁居民保持冷静并支持军方。马哈茂德还指责RSF散布恐慌、谣言和虚假信息，其中包括其部队正接近该州首府达马津的说法。

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各方对战事的说法

RSF称已占领霍尔马克、锡提-10、锡提-11、辛贾-纳巴格地区以及阿尔塔卡村。这些地区位于达马津80公里范围内。军方没有立即对此说法发表评论。

此前，盖桑当地当局表示，锡提-12发生的事件是战场机动的一部分，而非政府军的失败。RSF前一天声称已控制锡提-12和德伦地区。同一天，军方宣布在德伦开展行动，期间据称摧毁了28辆RSF战车，并缴获另外18辆。

近几日，青尼罗州的战斗加剧，背景是RSF及其盟友苏丹人民解放运动—北方的袭击。苏丹军队与RSF之间的战争自2023年持续至今；据该通讯社数据，这场战争已造成数万人死亡，并导致约1300万人流离失所。

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