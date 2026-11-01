尼日利亚卡齐纳州政府表示，法斯卡里地方政府区扬卡拉发生的骚乱与州长迪科·拉达的竞选集会无关。据Premium Times Nigeria报道，事件中据称有两辆汽车被焚毁，数人受伤。

州政府的说法

州长首席新闻秘书易卜拉欣·考拉·穆罕默德表示，争端发生在参加毛鲁德宗教游行的人员与安全部队人员之间，起因是对指定路线存在分歧。他说，这导致扬卡拉一条街道发生骚乱。

穆罕默德强调，该事件与法斯卡里的蒂努布—迪科竞选集会无关。他还表示，州长在前往法斯卡里的途中安全穿过扬卡拉，随后参观了区长官邸，视察了地方行政机构建筑的翻修工程，并参加了集会。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

关于受损车辆的报道

《LEADERSHIP》此前报道称，疑似暴徒焚毁了两辆汽车，其中包括政治团体Musa Adamu Network的一辆车辆。另有报道称，有人员受伤，商店也遭到损坏。

该团体核心小组主席努拉·扬代基向该媒体表示，骚乱开始时，他正与该组织另外11名成员前往参加州长的集会。据他称，同行人员没有受伤，但他们的车辆被毁。一名未透露姓名的地方政府官员告诉《LEADERSHIP》，安全部队人员随后恢复了秩序。州政府呼吁安全机构调查该事件的具体情况。

关注我们在