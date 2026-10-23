台湾台北市政府为要求从Wellspring剧院的公共公告栏上移除支持民主进步党立法委员、台北市长候选人沈伯洋的贴纸进行了辩护。据《台北时报》报道，争议围绕一座由Our Theatre剧团用于演出《Louder!》的市立剧院展开。

剧团的立场

来自嘉义市的剧团表示，在场地管理方要求移除贴纸后，他们联系了台北市文化局局长蔡诗萍。Our Theatre表示，这名局长表达了担忧，希望保护剧团免受政治争议影响。

Our Theatre认为，公告栏是访客可以交换观点的自由空间，并表示尊重每一位观众表达自身立场的权利。

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沈伯洋称，这一情况是此前争议的重演，当时街头摊贩被要求不要展示政治信息或口号。他表示，行政中立原则适用于公务员和公共场地，但不适用于商贩或剧团。

市政府的理由

蔡诗萍表示，市政府规定禁止在市属场地发布党派信息。他强调，行政中立不仅适用于公务员，也适用于公共场地及使用这些场地的组织，以确保文化空间保持整洁和专业。

这名官员表示，若贴纸支持的是中国国民党籍台北市长蒋万安，文化局也会作出同样回应。蔡诗萍还指出，台北市属场地多年来一直遵守相同的中立规则。

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