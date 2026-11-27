在西班牙瓦伦西亚，自2023年以来由中右翼人民党在极右翼政党Vox支持下组建的地区政府，在2024年10月毁灭性洪灾后继续放宽部分气候和城市规划规范。据Politico报道，该地区被视为这些政党的气候政策在全国层面可能呈现何种面貌的一个例子。

2024年10月29日的洪灾是西班牙现代史上死亡人数最多的灾害之一，造成229人死亡。灾难发生后，地区政府在土地利用、环境监管以及适应极端天气事件方面的决定受到更严格审视。

洪灾前后的变化

在地区主席卡洛斯·马松任内，政府开始取消建立地区紧急响应部门的计划，削弱气候法的关键条款，并废除排放税。政府还撤销了一个新设立的气候变化监测机构，并放宽了对易受洪水影响的海岸及受保护农业用地的开发规定。

马松辞职后，其继任者胡安弗兰·佩雷斯·略尔卡承诺重建该地区，并使其更好地为未来自然灾害做好准备。与此同时，政府推动允许在更靠近海岸处建设的立法修改。新提案包括在农业用地上建设超过1200套住房，批评者认为这些土地对于在暴雨期间吸收雨水十分重要。

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负责该地区重建工作的劳尔·梅里达表示，98%的受损基础设施已经重建。不过，他承认，紧急合同允许将道路和桥梁恢复至原有状态，而不是对其进行升级以更好地防范洪水。

选举前的气候政策

人民党领导人阿尔贝托·努涅斯·费霍在选举前承诺，将取消他认为不切实际的气候目标实现期限。他主张以更缓慢、更务实的速度推进脱碳。Vox则承诺废除布鲁塞尔的气候要求，取消低排放区，并重新审视对内燃机汽车和CO₂排放的限制。

根据Politico和PF Global的一项9月调查，西班牙60%的受访者将气候变化列为当今最重要或最重要的问题之一。与此同时，49.2%的人认为，能源和环境政策将资源从其他紧迫问题上分散开来，包括生活成本、医疗保健和住房。另有50.3%的受访者表示，西班牙应当应对气候变化，但不应比其他国家更积极。

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