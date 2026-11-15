在英国，美国投资公司Gordon Brothers同意拨出2100万英镑，用于暂时补充正在寻找买家的折扣连锁店Poundland的库存。正如《卫报》报道，这笔资金将支持圣诞节前期间向门店配送商品，并为公司争取更多时间进行业务救援谈判。

紧急补充货架

周末期间，约1600万件食品被运往英国和爱尔兰的600家Poundland门店。该连锁店管理层将这次紧急补货行动命名为“格洛丽亚行动”，以纪念格洛丽亚·盖诺的歌曲《I Will Survive》。

Poundland在社交媒体发布的视频中展示了装有Yorkshire Tea茶叶和Pot Noodle方便面的托盘从仓库运往门店。

Gordon Brothers拨出了2100万英镑，该金额来自5000万英镑。据《卫报》报道，这家投资公司此前被指未将这笔资金用于支持业务。与此同时，该公司否认冻结了Poundland可使用的任何资金，并指出其向该连锁店提供了贷款。

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出售谈判

10月底，Poundland提交了拟任命管理人的通知，使1.2万名员工和约2000家供应商的未来面临风险。上周，高等法院将该公司免受债权人追索的法律保护延长至11月26日，以便其寻找买家。

Poundland表示，正与三名潜在买家讨论交易。北爱尔兰的Martin Property Group被视为首选竞购方，但谈判因Gordon Brothers贷款的偿还条件而放缓。

议员们批评这家投资公司在以象征性的1英镑从波兰Pepco集团收购Poundland后，获得了近2000万英镑的利息和各类费用。Gordon Brothers否认针对其提出的指控，并表示自己使该公司免于倒闭。

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