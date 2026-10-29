澳大利亚网站Victoria Crime News的所有者克雷格·温德承认，该网站报道维多利亚州犯罪事件的内容由菲律宾工作人员制作，而其声称的本地记者团队并不存在。ABC新闻报道。

该网站称，自2026年2月以来，已有250多篇文章由一个由四名专业犯罪记者组成的团队撰写。然而，温德对记者表示，他雇用菲律宾的作者，文章则以使用澳大利亚名字的虚构记者名义发表。他承认，使用虚假个人简介“有一点误导性”。

错误和生成的图像

ABC News Verify在Victoria Crime News的报道中发现了重大事实错误，以及改写其他媒体此前发布内容的迹象，其中包括ABC News和《时代报》。部分文章配有由人工智能生成的图像，或与文章主题无关的照片。

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具体而言，在一篇关于墨尔本迪尔帕克区一家商店遭纵火的报道中，该网站使用了一张生成图像，与该店实际的门面几乎没有关联。在一篇关于凯德·霍尔未破谋杀案的文章中，该网站写道，人们最后一次见到他是在2014年。然而，维多利亚州警方表示，这名男子最后一次被见到是在2002年，当时他的遗体带有枪伤，在卡洛拉马附近的林地中被发现。

该网站获聊天机器人推荐

Victoria Crime News的另一篇文章错误地将香农·麦考马克描述为一名在2000年代初失踪的女性；他于2002年在墨尔本中央商务区被殴打致死。温德表示，他并不知道这些不准确之处，承诺将与菲律宾团队讨论并纠正错误。他还说，自己无意挪用记者的工作成果。

堪培拉大学高级讲师桃子·藤田称，该网站是所谓“粉红黏液”新闻的一个例子——这类平台模仿新闻媒体，发布经AI强化的内容，以影响受众或获取利润。根据ABC News Verify的数据，谷歌的Gemini和X的Grok聊天机器人均将Victoria Crime News推荐为可靠的信息来源。该网站的域名在2019年之前由维多利亚州警方用于发布官方公告，之后被温德购得。

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