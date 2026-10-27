在西澳大利亚州巴林加普，失踪爱尔兰猎狼犬邦迪的主人韦斯廷·鲁伊特表示，在Facebook上发布悬赏1万美元寻回爱犬的信息后，他收到了疑似诈骗者发来的消息。据ABC News Australia报道。

公告发布后不久，有人给鲁伊特发消息，称找到了邦迪，并提议在巴林加普的一家杂货店附近见面。该小镇位于珀斯以南约240公里处。鲁伊特说，这条消息起初让他燃起希望，但没有人前来赴约。

主人怀疑照片由AI生成

当鲁伊特要求提供更多证据证明狗确实被找到时，对方发送了一张邦迪在笼子里的图片。主人认为，这张照片是借助人工智能制作的：图片使用了他此前发布在Facebook上的同一张狗的照片，但添加了一个笼子。鲁伊特还注意到，碗的外观不自然，动物口鼻前方也有模糊之处。此后，发件人不再回复。

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监管机构警告

澳大利亚竞争与消费者委员会（ACCC）国家反诈骗中心表示，其了解针对寻找失踪宠物人群的诈骗手法。该中心称，不法分子可能将AI生成的图像作为动物在其手中的所谓证据，并索要现金、礼品卡或加密货币，以换取归还动物。

伊迪斯·科文大学网络安全教授保罗·哈斯克尔-道兰表示，诈骗者正通过在当地网络社区寻找敏感信息，愈发精准地对其诈骗手法进行个性化设计。他建议人们应更加谨慎对待在网上发布的信息，即使是在试图寻找失踪动物时也是如此。

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