Poundland所有者被指控转移数百万英镑——《卫报》

在英国，议员指控折扣零售连锁店Poundland的所有者Gordon Brothers在该企业濒临倒闭期间转移数百万英镑。据《卫报》报道，Poundland管理层将向高等法院申请将其免受债权人索赔的法律保护延长两周。

Poundland在英国和爱尔兰拥有600家门店，雇用1.2万人。两周前，该公司提交了拟任命管理人的通知。目前免受债权人索赔的保护将于周四上午到期，因此该连锁店董事请求再获得10个工作日以寻找解决方案。

议会委员会的声明

英国下议院商业委员会主席利亚姆·伯恩表示，在听取Gordon Brothers欧洲负责人马克·牛顿-琼斯近两小时的闭门证词后，他对数千个工作岗位可能面临的风险感到担忧。伯恩称，在17个月期间，当Poundland处于极不稳定的状况时，数百万英镑被从该公司转出。

伯恩还表示，有迹象表明，在圣诞节前这一原本应是最繁忙的交易时期之一，该连锁店对其自有资金的使用受到限制。他补充说，Gordon Brothers拒绝声明，保住工作岗位优先于其自身财务利益。

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挽救该连锁店的谈判

据该报报道，Gordon Brothers支持延长对债权人的保护，并向Poundland额外提供1,000万英镑，用于采购商品和继续运营。若没有这一保护，该公司可能将不得不进入管理程序；咨询公司Alix Partners已被确定负责这一程序。

消息人士称，Poundland的销售额同比增长，但现金储备只能维持很短时间。Gordon Brothers正与三名整个连锁店的潜在买家谈判，但曾表示，将库存和部分门店出售给竞争对手可能带来更多资金。

Gordon Brothers于2025年6月以象征性的1英镑从Pepco手中收购Poundland。据报道，潜在报价低于与收购该连锁店相关的3,000万英镑股东债务。Pepco仍持有其中750万英镑债务，并愿意等待还款，希望该企业得以保留。

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