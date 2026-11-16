在美国，Trump Media & Technology Group可转换债券的持有人可能于11月30日要求该公司进行10亿美元的现金偿还。据Channel NewsAsia报道，该媒体刊发了路透社的报道，这加大了Truth Social平台母公司的压力：其股票在接近历史低点的水平交易。

可转换债务的条款

Trump Media于2025年5月发行了10亿美元可转换债券。其到期日为2028年，但公司文件规定，持有人有权在11月30日要求现金支付。

这些债券可按每股34.72美元转换为股票，远高于当时的市场价格。在最近一次交易中，Trump Media股价下跌9.5%，至4.20美元。本月早些时候，其股价曾跌至3.80美元的历史低点，年初以来已损失超过三分之二的价值。

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资产及可能的支付

截至9月30日，Trump Media的总资产超过24.7亿美元。其中约55%，即约13.6亿美元，为数字资产。该公司持有两种此类资产：比特币和Crypto.com平台的原生代币cronos。

如果加密货币价格持续承压，数字资产占比较大可能会使现金支付更加困难。根据CoinGecko数据，比特币价格为64,505.20美元，较10月峰值低近50%；cronos自年初以来下跌了52.4%。

Trump Media在季度报告中表示，可通过现金、出售资产、收入、新发行股票或债务工具为这笔付款提供资金。该公司还考虑通过新的信贷额度进行再融资。该公司称，以股票结算并不合适，因为市场股价与转换价格之间存在显著差异，除非债券条款明确要求采用这种方式。

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