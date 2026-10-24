在澳大利亚，两只狗的主人可能因其犬只在布里斯班北部彻姆赛德的一处公园区域袭击一名37岁男子，而根据昆士兰州法律面临更严厉的处罚。据澳大利亚广播公司新闻报道，10月16日袭击发生后，该男子因双臂严重受伤被送往医院。

州法律规定的处罚

布里斯班市议会表示，该事件的严重程度要求适用该州有关饲养猫狗的法律规定，而不仅仅是市政规定。根据该法律，动物主人可能面临最高120,890澳元罚款或最高两年监禁。市议会可施加的最高罚款为51,810澳元。

袭击发生后，警方捕获了这些狗。执法人员还在核查该事件是否与一名48岁男子的死亡有关；两天后，该男子的尸体在同一地区被发现。其死亡情况正在查明。

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尚未就这些狗作出决定

市议会于周三撤销了上个周末发布的销毁这些狗的命令。相反，市议会发布了一项建议，将这些动物认定为危险动物；这些狗被安置在安全地点。它们此前未被认定为危险动物，登记地址位于附近。

犬主有两周时间对市议会的建议作出回应。在审议回应后，市议会将决定这些狗的后续命运，该决定可以向昆士兰行政裁判处提出上诉。目前尚未提出指控，警方调查仍在继续。

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