英国皇家海军与英国防务公司Arondite签署了一项价值数百万英镑的协议，将在英国突击队部队（UK Commando Force）——皇家海军陆战队突击队——部署人工智能软件。英国国防部对此作出通报。

Arondite的软件旨在将英国突击队部队的传感器、自主平台和数据流整合为一个作战系统。英国国防部表示，这应加快决策和规划，并提高部队在复杂条件下的作战准备状态。

面向突击队的Cobalt平台

Cobalt任务编排平台还应确保英国突击队部队、其他英国军事单位以及联合远征部队（JEF）成员国部队之间的协调。该平台应能够快速整合新的技术装备和人工智能能力。

英国国防参谋长理查德·奈顿在大西洋未来论坛会议期间，于“威尔士亲王”号航空母舰上宣布了皇家海军与Arondite之间的合作关系。据他所说，Cobalt将整合传感器、自主平台和数据，使突击队能够更快作出决策。

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对挪威的投资

此外，Arondite宣布在奥斯陆开设其首个国际办事处。该公司计划在五年内投资3500万英镑，以发展与挪威武装部队、当地工业及北约盟友的合作。

英国突击队部队和Arondite将在未来部署期间，向挪威部队提供该平台的访问权限，以开展联合测试。这将作为在JEF框架内宣布的北方海军倡议（Northern Navies Initiative）的一部分进行。

根据英国国防投资计划，英国突击队部队还将获得额外1亿英镑的能力投资。这些资金用于发展在高北地区开展特种海上和两栖作战的未来能力。

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