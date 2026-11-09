在芬兰，海军司令、海军少将图奥马斯·蒂利凯宁表示，作为侵略国的俄罗斯联邦舰队在和平时期于波罗的海的存在规模可能已达到上限。据他称，该地区的安全局势仍然紧张，但保持稳定。

蒂利凯宁告诉天空新闻台，据阿纳多卢通讯社报道，俄罗斯舰队正在监视北约的行动，因此北约必须保持警惕并监控其活动。他推测，莫斯科要么没有看到立即扩大其存在的必要，要么已经耗尽了在和平时期于波罗的海的作战能力。

北约巡逻

北约于2025年1月启动“波罗的海哨兵”任务，以在一系列针对海底通信电缆和能源基础设施的疑似破坏活动后加强海上监视。作为该任务的一部分，联盟的舰船和飞机监控这一战略水域，发现并遏制对关键基础设施的潜在威胁。

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据一名未具名的北约军方官员称，北约通常在波罗的海为每艘俄罗斯军舰部署至少三艘军舰。目前，这一比例估计约为四比一。盟友还加强了对涉嫌属于所谓“影子舰队”的船只进行拦截和检查：据认为，今年欧洲至少发生了13次此类行动。

电缆损坏与风险

上周，芬兰法院认定一艘货船的船长及另一名船员犯有破坏罪，案件涉及2025年12月芬兰与爱沙尼亚之间两条通信电缆受损。据报道，该船长是俄罗斯公民。蒂利凯宁指出，自该事件以来，未记录到对芬兰海底基础设施的新袭击。

他认为，北约扩大的监视和巡逻具有威慑作用。他称，波罗的海最紧迫的风险是船员培训不足和老旧油轮，因为海上事故可能导致大规模环境灾难。

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