法国武器装备总局（DGA）于11月16日向法国海军交付了第三架达索 Falcon 2000 Albatros 海上监视与干预飞机。该飞机将配属位于布列塔尼朗恩-比乌埃海军航空基地的第24F中队。这次交付完成了原定于2026年移交三架此类飞机的计划，AeroTime报道。

交付将持续至2031年

首两架Albatros于2026年7月27日和31日抵达朗恩-比乌埃。DGA表示，之后将每年向海军交付两架飞机。法国共订购了12架飞机：2020年12月订购7架，2025年9月再订购5架。按照这一交付速度，机队组建预计将于2031年完成。

替换老旧飞机

Albatros是达索 Falcon 2000LXS公务机的军用版本，根据AVSIMAR海上监视与干预飞机项目采购。这些新飞机将替换驻扎在布列塔尼的8架Falcon 50M飞机，以及部署在太平洋的5架Falcon 200 Gardian飞机。根据DGA的数据，这两种机型的退役工作于2025年开始。

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该飞机用于海上监视、搜救行动及其他海上任务。根据DGA的数据，其作战半径比所替换飞机高出10%至30%。Albatros配备了Thales SearchMaster X波段有源相控阵雷达和Safran EuroFLIR 410光电炮塔，并通过Naval Group任务系统进行集成。

作战准备状态尚未确认

在7月交付后，CEPA/10S单位在朗恩-比乌埃开始对这些飞机进行军事评估，为计划中的投入使用做准备。DGA计划在2026年底前让Albatros达到初始作战能力，但该机构在最新声明中未说明是否已达到这一状态。

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