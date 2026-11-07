中国海军拥有超过400艘作战舰艇和潜艇——NDTV World

中国拥有超过400艘作战舰艇和潜艇，按数量计算，比美国舰队多约35%。NDTV World报道称，该消息援引了《华尔街日报》研究过的美国官方数据。

据估计，每天约有100艘中国海军舰艇在亚洲主要海上航线上活动。它们在南海、台湾附近、菲律宾以东、日本南部海岸附近，以及太平洋西部和亚丁湾活动。

台湾附近及南海的存在

追踪中国舰艇动向的官员表示，任何时候台湾附近大约都有6艘中国人民解放军海军舰艇。军事演习期间，其数量显著增加。中国在南海的存在规模约为三倍；在这一地区，北京与菲律宾和越南存在领土争端。

中国运营3艘航空母舰，并正在建造第4艘。西方专家认为，下一艘航母可能配备核动力装置。与此同时，按总吨位计算，中国人民解放军海军仍落后于美国海军，因为美国舰艇平均更大。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

上海的造船业

根据美国数据，自2020年以来，中国已向舰队增加71艘大型舰艇或潜艇，其中19艘是在去年增加的。大部分生产集中在上海附近的长兴岛。

5月的卫星图像显示，两家相邻造船厂正在建造或维修两艘两栖舰、两艘巡洋舰、三艘驱逐舰、两艘护卫舰以及数艘较小舰艇。其中一家造船厂于2023年开始建造4万吨级两栖舰“四川舰”，该舰被描述为无人机载舰。

6月，长兴岛上的江南造船厂出现了一艘新级别潜艇，据估计其可能配备核动力装置。美国官员预计，到2040年，中国潜艇将定期在印度洋和北极附近活动，并可能能够抵达大西洋。

关注我们在