美国海军可能在下一代F/A-XX战斗机服役之前，就开始将协同作战飞机（CCA）无人机与舰载F-35C战斗机整合。现任美国海军代理副部长威廉·托蒂在参议院听证会上表示，The War Zone报道。

托蒂表示，CCA和F/A-XX项目相互独立。他认为，美国海军可在F/A-XX开始交付前着手整合必要系统。与此同时，这名官员称，新型舰载战斗机对美国航母力量而言是一项至关重要的能力，并指出，CCA控制能力很可能从一开始就会被纳入其中。

用于航母航空联队的无人机

CCA旨在以低成本无人平台补充航母航空联队，这类平台的使用允许在战斗中出现损失。托蒂承认，美国海军在发展此类系统方面落后于美国空军和海军陆战队，但称将其整合至航空联队至关重要。

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2025年9月，美国海军委托Anduril、波音、通用原子和诺斯罗普·格鲁曼开发未来舰载CCA的概念设计。洛克希德·马丁也在研发控制此类无人机的基础架构。美国海军首款固定翼舰载无人机预计将是MQ-25“黄貂鱼”——一款用于空中加油的飞行器。

F/A-XX项目

9月，波音在研制F/A-XX的竞争中击败诺斯罗普·格鲁曼。该公司也是F-47项目的主承包商，F-47是为美国空军研制的第六代战斗机。五角大楼此前曾计划无限期暂停F/A-XX，原因是担心该项目会与F-47争夺资源，但国会进行了干预，使该项目得以继续。

美国海军希望在2030年代初看到F/A-XX从航母甲板起飞。首批CCA投入使用的确切时间表尚未确定，但托蒂表示，这些无人机可能会比新型战斗机更早进入航母航空联队。

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