美国海军与雷神公司签署了一项协议，使其海基核巡航导弹概念能够进入目标研发阶段。雷神是参与竞争性项目的数家防务公司之一，《南华早报》报道。

SLCM-N导弹计划部署在美国攻击型潜艇上。美国此前曾在攻击型潜艇和水面舰艇上部署核武装“战斧”巡航导弹，但在20世纪90年代初将其撤出，并于2013年正式终止该项目。

核威慑选项

美国潜艇部队司令、海军中将理查德·塞夫本月表示，SLCM-N的研发工作仍在继续。美国战略司令部在提交给国会的报告中指出，该导弹应提供在地区冲突中使用低当量核武器的选项，并提高美国部队的射程、灵活性和生存能力。

根据美国海军战略系统计划前负责人、海军中将约翰尼·沃尔夫的书面答复，该导弹应扩大对敌方有限使用核武器以及战略性非核攻击作出反应的能力。共和党参议员吉姆·班克斯去年在国会听证会上表示，SLCM-N旨在威慑中国。

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五角大楼估计，中国核武库可能从2024年的600多枚弹头增至2030年的1000多枚。与此同时，美国科学家联合会在7月的一项评估中表示，根据现有信息，中国的现役武库中没有核巡航导弹，尽管其战略潜艇配备核弹道导弹。

时间表与风险

据美国政府问责局称，尽管乔·拜登政府曾试图取消该项目，两党立法者仍保留了这一项目。该导弹计划于2034年9月实现初始作战能力。第一届唐纳德·特朗普政府于2018年首次提出新型海基核巡航导弹。

卡内基基金会高级研究员通昭认为，SLCM-N可以秘密部署，比核航空炸弹更快抵达目标，并可能更有效地突破敌方防御。与此同时，帝京大学副教授松冈美里警告称，难以区分潜艇发射的常规导弹与核导弹，可能会增加军事危机期间误判的风险。

在美国项目的背景下，日本正考虑将紧急情况下的例外情况正式纳入其禁止携带核武器的美国舰艇进入港口的规定。北京尚未就与雷神公司的协议发表评论，但此前曾批评可能放宽日本限制的做法。

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