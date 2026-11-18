在美国，代理海军部长洪·曹向参议员表示，美国海军在对伊朗的战争中重新分类并使用了此前被认定为不适用的弹药。Defense News报道。

曹于11月17日在美国参议院军事委员会就其获提名担任海军部长举行的听证会上作出这一表态。他表示，在“史诗狂怒”行动期间使用的许多弹药，得以在使用前重新编码。

弹药状态

这名官员称这些弹药“过期”，并提到了Echo和Foxtrot代码。不过，根据美国国防后勤局的一本手册，这些代码指被视为不适用、但可以恢复使用的物资。Echo代码意味着恢复使用只需要有限的工作，而Foxtrot则意味着需要维修和大修恢复。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

曹没有说明这些弹药在重新分类前经过了何种程序，也没有说明它们此后获得了何种状态。美国海军没有回应该媒体关于此类弹药是否仍在对伊朗的战争中使用的问询。

导弹库存与生产

在“史诗狂怒”行动初期以及对伊朗战争期间大规模使用“战斧”巡航导弹后，库存问题受到关注。3月，《华盛顿邮报》报道称，在行动的第一个月，美国军方至少使用了850枚“战斧”导弹。当时，战略与国际问题研究中心估计，美国剩余此类导弹库存约为3000枚。

4月，五角大楼在2027财年预算请求中向国会申请30亿美元，以补充“战斧”导弹库存。8月，美国军方与雷神公司签订了一份为期七年、价值229亿美元的合同，该合同预计将使“战斧”导弹年产量提高到1000枚以上。曹还表示，美国国防部及合作伙伴正致力于实现每月生产60枚导弹，而他服役时的产量为每年125枚。

关注我们在