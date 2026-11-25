美国朋友和亲属向儿童投资账户Trump Accounts缴纳的资金已超过10亿美元，项目资金总额超过90亿美元。美国财政部对此表示，据《国会山报》报道。

该项目根据2025年7月签署的《一项宏伟美丽法案》（One Big Beautiful Bill Act）于今年启动。财政部数据显示，超过300万人向个人账户缴款。财政部长斯科特·贝森特还表示，唐纳德·特朗普总统本周向部分账户缴款。政府未披露缴款金额，也未说明具体哪些人获得了资金。

项目条件

享受税收优惠的投资账户面向在特朗普第二个总统任期内出生的美国儿童——即从2025年1月1日至2028年12月31日。联邦政府将为此类账户提供一次性1000美元缴款。

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财政部还为拥有有效社会保障号码的18岁以下儿童自动开设另外6000万个账户。同时，父母或法定监护人必须先为儿童办理账户，账户才能接收私人缴款。

限额和慈善承诺

朋友和亲属每年合计最多可缴纳5000美元，其中最多2500美元可由雇主缴纳。该项目还获得了数十亿美元的慈善承诺。

其中，戴尔科技首席执行官迈克尔·戴尔及其妻子苏珊·戴尔承诺捐赠62.5亿美元，为居住在家庭收入中位数不超过15万美元的邮政编码地区的儿童每人提供250美元。特朗普曾称，该项目是扩大美国年轻人参与股市的一种方式。

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