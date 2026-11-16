2024年，印度尼西亚国内棕榈油消费与该产品供应链中总体毁林关联指标的三分之二相关。研究倡议Trase估计，国内市场对应该指标的面积为62.9万公顷，是出口至印度的九倍；印度是印尼棕榈油最大的外国买家。Mongabay报道。

2024年，国内市场消费了该国生产棕榈油的一半以上，创下纪录。推动需求增长的因素之一是生物柴油生产。根据Trase的计算，国内每消费1000吨粗棕榈油，就对应25公顷的毁林关联指标。

该指标如何确定

Trase将其定义为买家、贸易商或进口国通过其采购的原料与毁林之间的关联程度。研究人员将卫星毁林数据与商品生产地图结合，随后根据买家在特定地区的采购量，在买家之间分配相应面积。

这并不意味着某一具体买家直接导致了毁林。数据追踪的是流向较大生产区域的供应，而非单个种植园。62.9万公顷的估算还反映了一个为期10年的历史归因期，而不是仅在2024年被砍伐的森林面积。

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供应链透明度与生物燃料

Trase表示，与出口市场相比，国内供应链较少受到企业承诺的覆盖，这些承诺旨在避免毁林、排干泥炭地和剥削。在欧盟，88%的棕榈油受到NDPE承诺的覆盖，另有1%仅受到零毁林承诺的覆盖。总体而言，此类企业承诺覆盖了2024年近93%的可追踪印尼棕榈油出口。

Trase代表阿德利娜·钱德拉表示，随着国内需求增长，该国需要国内买家提供更好的报告，并公开供应来源数据。印尼农业部代表德迪也强调，需要更精确地绘制种植园地图并追踪供应。

根据Trase的数据，2024年印尼为种植油棕而进行的毁林总体上仍处于历史低位，为3.2万公顷。与此同时，在巴布亚地区，2025年为种植油棕而毁林的面积增长了一倍以上，从3600公顷增至7300公顷。

环保组织警告，扩大生物燃料生产可能加剧对森林、泥炭地和原住民社区领地的压力。2026年7月，印尼开始实施一项要求，即柴油中生物柴油的占比须达到50%。Madani Berkelanjutan组织认为，增长的需求应首先通过提高生产率和更新现有种植园来满足，其中包括约700万公顷的老旧种植园。

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