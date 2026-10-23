在肯尼亚梅鲁市，卡车司机马修·考吉里亚将一辆载有干草、已被火焰吞没的车辆驶离夸-恩坦比和马坚戈住宅区，随后驶入卡蒂塔河。Nation Kenya报道，他在这起事件中面部和右手被烧伤。

火灾因电线引发

这辆卡车运载着堆得很高的干草，并碰到了道路上方位置较低的电力线路。这导致短路，随后货物起火。

拥有17年驾驶经验的考吉里亚在路人开始指着卡车、摩托车出租车司机向他鸣笛时得知发生了火灾。他决定不在繁忙道路上停车，而是寻找一条能够将燃烧货物运离住宅区的路线。

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熟悉当地的居民帮助司机掉头，并将其引向约500米外的河流。现场视频记录到，燃烧的货物碎片从车辆上掉落到道路上。

火在河边被扑灭

考吉里亚驾驶卡车下到卡蒂塔河并驶入水中。当地居民带着水桶和提桶赶来，帮助扑灭了火焰。

司机被送往医院，其烧伤的手部接受了包扎。据他称，燃烧的干草从驾驶室窗户进入，烧伤了他的面部和手部。随后，卡车被从河中拖出；该媒体指出，车辆仅受到轻微损坏。该地区街道上留下了烧焦的干草堆，卡车行驶路线沿途的树木也被烧焦。

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