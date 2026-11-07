台湾新北地方法院以将一名乘客留在省道64号为由，判处出租车司机林宇春13年监禁。这名乘客被司机从车内拖到车道之间后，随后遭四辆汽车撞击并死亡。

据《台北时报》报道，专业法官和国民法官组成的合议庭在周一至周四举行听证后作出了这一裁决。

省道上的事件

事件发生在1月25日凌晨约2时。林宇春通过Bolt平台在台北市文山区接上一名姓温的乘客，原本应将其送往新北市板桥区。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

车辆行驶至中和区的省道64号时，司机在车道之间停车。法院称，他将当时在后座失去意识的温某从车内拖出，随后驾车离开。法院没有说明该乘客为何失去意识。当地媒体此前报道称，该男子处于醉酒状态。

法院立场

法院声明指出，林宇春起初向警方报告称有一名乘客在道路上失去意识，但没有说该男子是由他载运的。得知温某死亡后，该司机前往警察局，但多次声称该乘客据称是自行下出租车的。

法院裁定，该司机不能因自首而请求减轻刑罚，因为他隐瞒了自己的涉案情况并作出虚假陈述。合议庭还考虑到，他未能与死者家属达成和解，并且在审理期间未表现出真诚悔意。同时，法院考虑到林宇春没有前科，认定家属要求判处无期徒刑过重，而检方建议的11年刑期则过轻。该判决可以上诉。

关注我们在