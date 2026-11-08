在土耳其伊兹密尔，波兰排球运动员马尔维娜·斯玛热克效力的安卡拉伊尔班克以0:3不敌阿拉斯货运。斯玛热克拿下19分，成为本队得分最高的球员，Interia Sport报道。

阿拉斯货运连胜三局

主队以25:22、25:22、25:18连胜三局，赢得比赛。首局，阿拉斯货运迅速以5:1领先，但伊尔班克将比分追至10:10。不过，该局末段属于来自伊兹密尔的球队。

第二局，来自安卡拉的排球运动员以8:4领先，但在比分来到14:14后，阿拉斯货运夺回主动权，再次以25:22获胜。第三局，双方的均势一直持续到11:11，随后主队逐渐扩大优势，并以25:18结束该局。

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斯玛热克的19分

斯玛热克在得分数上追平了代表阿拉斯货运出战的麦肯齐·梅和玛尔塔·安图利。对伊尔班克而言，这场失利是其在联赛中的三连败。自赛季开始以来，这支安卡拉球队取得两场胜利，目前位于积分榜下半区。

在土耳其联赛另一场周日比赛中，库泽伊博鲁SK对阵泽伦体育，波兰排球运动员尤利娅·什丘罗夫斯卡和马尔蒂娜·奇尔尼扬斯卡也各自拿下19分。

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