由于电池过热风险，大众汽车在英国将约5000辆电动汽车的充电水平限制在80%。针对部分ID 3、ID 4、ID 7、ID Buzz和Cupra Born车型的限制通过远程软件更新实施，Autocar报道。

电池检查

大众汽车集团正在为2022年至2025年生产的部分车辆准备召回行动。该公司计划检查电池组件是否符合其质量标准。据该媒体报道，这项行动在全球涉及约8.5万辆汽车。

大众表示，相关车辆的电池由一家未具名制造商供应。该公司评估认为，部分组件可能不符合其质量要求，并可能在充电超过80%时过热，从而造成火灾风险。

该公司警告称，这可能导致车内和车外人员严重或危及生命的伤害，以及重大财产损失。尚无已确认的受伤案例，但已有财产损失的报告。

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车主应采取的措施

在车辆完成检查前，车主将无法使用全部续航里程。对于大众ID 3，充电限制20%可能意味着按照官方WLTP数据损失40至70英里的续航里程。

大众表示，已在可能的情况下联系私人客户，并通知了拥有车队的公司。该公司指出，电池技术故障不一定能够被识别，因此所有受此次行动影响的车辆都必须接受检查。

部分车辆的车主必须将车辆送至维修厂，进行一小时的检查，并在必要时更换电池模块。其他车辆可以远程检查和更新；车主将获知日期并获得相应说明。

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