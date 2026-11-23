大众计划到2030年每年从中国出口约30万辆汽车。墨西哥、南美洲国家、中东、非洲和东南亚将成为主要供应目的地，Electrek报道。

中国作为出口枢纽

该媒体指出，中国制造的汽车最初不会供应给美国的经销商。大众将中国视为一个成本较低的生产基地，用于向其他市场出口。可能出口到海外的车型包括经济型Jetta VA3轿车。

据Electrek报道，大众汽车首席财务官阿尔诺·安特利茨在第三季度业绩发布会上称，每年30万辆汽车的目标是保守的。他表示，海外供应可以部分弥补这家汽车制造商在中国市场地位的削弱。

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中国销量下滑

大众在中国的合资企业在2026年前九个月销售了120万辆新车，比上一年同期减少35%。其财务业绩也有所恶化：上一年度约8.15亿美元的利润变为超过1.2亿美元的亏损。

大众集团销售负责人马丁·桑德尔表示，中国整体市场的急剧下滑对整个行业都是挑战。同时，他说，本地开发的新电动汽车开始对形势产生影响。该公司还在考虑将中国小鹏的技术平台用于欧洲产品线中最多75%的关键车型。

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