大众汽车已在德国的一家工厂开始量产纯电动跨界车型 ID. Tiguan。该新车型预计将于2027年取代品牌纯电动产品线中的 ID.4 和 ID.5，Electrek报道。

这款新电动车采用了 Tiguan 这一名称，这是大众在全球最成功的名称之一。大众品牌首席执行官托马斯·舍费尔在该车型发布后表示，Tiguan 是该品牌在全球销量最高的车型，而 ID.4 和 ID.5 则属于其最成功的电动车型之列。

全新设计和实体按键

ID. Tiguan 按照 Pure Positive 设计语言打造。大众彻底更新了这款跨界车的外观，使其更接近燃油版 Tiguan，采用更传统、更方正的 SUV 造型。与 ID.4 不同，这款新车拥有宽大的前脸，并使用普通车门把手而非隐藏式把手。

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车内配备10英寸数字仪表盘和15英寸中央显示屏。前排乘客可选配12英寸屏幕。制造商还在中央显示屏下方和方向盘上增加了实体按键，用于控制空调系统及车辆的其他功能。

电池和续航里程

纯电动 ID. Tiguan 将提供两种电池选项和三种功率等级。基础后轮驱动版本将搭载140千瓦、即190马力的电机，以及容量为58千瓦时的电池。其他两种版本将配备77千瓦时电池：后轮驱动版本的功率为210千瓦、即286马力；四轮驱动的4MOTION版本为220千瓦、即299马力。

根据配置不同，WLTP工况续航里程最高可达607公里。大众已在德国及欧洲其他几个国家开放 ID. Tiguan 订购，起售价为42,695欧元。这款跨界车提供Trend、Life和Style配置。该车型于2027年初在欧洲推出后，也计划在北美销售，以替代 ID.4。

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