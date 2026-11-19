大众汽车已在葡萄牙组装出未来经济型电动掀背车的首批预生产车辆，并向欧盟知识产权局提交了注册“ID. UP”名称的申请。该申请日期为2026年10月22日。据Motor1报道，该车型在文章中被称为ID.1。

提交商标申请意味着有意保护该名称，但并不证实ID. UP将用于量产车型。UP这一名称让人联想到搭载内燃机的大众Up城市车型。

帕尔梅拉的预生产车辆

预生产组装在葡萄牙帕尔梅拉的Autoeuropa工厂进行。大众利用这些车辆检验配置、组装方法、作业流程及生产周期时长。根据Electrek援引的大众集团数据，该工厂在这一测试阶段已达到计划指标。

该电动车计划于2027年第四季度开始量产。新车型预计将与T-Roc跨界车共用生产线。该工厂已实行三班制，每天最多可生产1,000辆汽车。2025年，该企业组装了240,400辆汽车，这是其历史上第二好的成绩。

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价格与初步参数

大众计划将该车型定价在2万欧元以下。集团管理层将实现这一价格水平的可能性与帕尔梅拉工厂的效率联系在一起。该公司预计将与Dacia Spring和Citroën ë-C3竞争。

基于ID. EVERY1概念车的初步指标包括：车长约3,880毫米、容量为37千瓦时的磷酸铁锂电池、功率为70千瓦的电动机、至少250公里的续航里程，以及容积为305升的后备箱。大众尚未确认量产车型的最终规格，包括电池可用容量和充电功率。

这款未来电动车还预计将成为大众集团首款采用该集团与Rivian共同开发的电子和软件架构的量产车型。该架构采用更少的控制单元，并支持通过网络更新车辆功能。

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