大众发布了全新T-Roc R伪装原型车的预告图片，该车型是这款紧凑型跨界车的运动版本。照片显示，车辆配备了重新设计的后保险杠、四个排气尾管，以及看起来比标准版T-Roc更大、更宽的车轮。Motor1对此进行了报道。

设计上的明显变化

与上一代T-Roc R相比，该原型车采用了更具攻击性的车身套件，线条也更加鲜明。后保险杠下部设有两组独立的排气尾管。该媒体称，测试车还被发现配备了19英寸车轮。

全新大众T-Roc已于2025年底在欧洲经销商处亮相。该车型基于MQB evo平台打造，改款Golf同样采用这一平台。共享的架构让人有理由期待高性能R版本的推出。

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可能搭载Golf R的发动机

大众尚未公布T-Roc R的技术规格、价格或在个别市场的销售计划。不过，专业媒体推测，这款跨界车可能搭载现款Golf R的动力总成：2.0升涡轮增压四缸发动机、全轮驱动，功率约328马力，扭矩为310磅英尺。

如果这一方案得到确认，新款T-Roc R将比前代车型更强大，前代车型的功率约为296马力，扭矩为295磅英尺。目前也在讨论可能采用48伏轻混系统，但大众尚未确认这一消息。

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