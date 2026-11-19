大众在德国开放了新款T-Roc R跨界车的预订，该车最大功率为329马力。这是该品牌目前在欧洲销售的最强SUV。第二代T-Roc R成为R系列首款搭载48伏轻混系统的车型。该车型在德国的起售价为59,995欧元，Motor1报道。

电动压缩机和涡轮增压器

T-Roc R搭载了升级后的2.0升EA888 evo5版本涡轮发动机。该发动机可输出329马力和420牛·米扭矩，最大扭矩从每分钟1900转开始提供。

该动力系统结合了电动压缩机和可变几何涡轮增压器。在低转速时，电动压缩机提供增压，直至由废气驱动的涡轮增压器开始更高效地工作。48伏系统还包括一台皮带启动发电机，可在制动和减速时回收能量。回收的电能可以为压缩机供电，并使发动机在滑行时暂时关闭。

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全轮驱动和赛道模式

动力通过七速双离合DSG自动变速箱传递至所有车轮。4MOTION全轮驱动系统配备R-Performance扭矩分配器，可在两个后轮之间独立分配牵引力。

该跨界车可在五秒内加速至100公里/小时，最高时速被电子限制在250公里/小时。标准配置包括DCC自适应悬架、渐进式转向系统和18英寸制动系统。

该车型提供Race、用于纽博格林的Special以及Drift模式。在Drift模式下，系统可将更多动力传递至外侧后轮，帮助车辆在封闭赛道的弯道中滑行。这款跨界车还标配19英寸车轮、四个排气尾管和蓝色制动卡钳。20英寸锻造轮毂和Akrapovič钛合金排气系统可选配。

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