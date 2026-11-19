德国汽车集团大众汽车公布了即将进行的集体劳资谈判提案，其中包括2027年和2028年不加薪、取消部分特别津贴以及实行更灵活的工时规定。据《明镜周刊》报道。

35小时工作周的变化

目前，大众汽车的集体协议规定的标准工作时间为每周35小时。该公司希望今后根据生产负荷对其进行调整。如果工作时长增加，将不提供额外报酬；如果工时减少，薪酬应按比例降低。该集团未说明具体的工作时长。

大众汽车还提议取消特别津贴，包括集体协议额外报酬和集体协议补贴。公司谈判共同负责人克尔斯廷·朔尔茨表示，集团并非轻率地质疑现行规则，但情况已显著恶化。她称，大众汽车必须更快地调整业务结构并调整成本。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

工会立场与裁员

有关内部集体协议的谈判将于下周二在埃姆登开始。IG Metall工会要求加薪5%，而大众汽车计划讨论到2030年前再裁减1.2万个工作岗位以及降低成本。

9月底，该集团终止了大部分集体协议。因此，35小时工作周、补贴和特别津贴都受到质疑。IG Metall称公司的提案是“恐怖目录”。大众汽车工厂委员会主席达妮埃拉·卡瓦洛威胁称，将从1月起举行罢工。

大众汽车正面临压力，原因包括美国对汽车征收的关税、子公司奥迪和保时捷面临的问题，以及中国市场的困难局面。在年营收超过3000亿欧元的情况下，该集团预计今年的盈利能力不会超过1%。

关注我们在