大众计划在11月底于英国开放电动露营车 ID. Buzz Beach 的预订。这款电动小型货车改装版专为露营、长途旅行和在车内过夜而打造。它将提供五座、六座和七座配置，Electrek 报道称。

睡眠空间与温度控制

ID. Buzz Beach 配备可拆卸床架底座和可折叠床垫。大众称，两人可以舒适地睡在上面。床垫尺寸为2.0米乘1.2米。五座版本的床架可折叠收纳在行李厢内，六座和七座版本则垂直存放在第三排座椅后方。

为方便过夜，大众增加了 Overnight 模式。该模式利用动力电池的电量，使温度控制系统连续独立运行最长48小时。该模式可通过中央触摸屏开启。车内还配有遮光帘以及前侧车窗的通风格栅。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

露营供电

这款露营车支持 vehicle-to-load 功能，可通过车辆电池为外部电器供电。标配230伏插座适配器，可用于为电动自行车供电、给智能手机充电或运行露营设备。另行还将提供露营连接器。

车内还配有一套隐藏式可折叠桌椅组合，可在不占用车内空间的情况下收纳。ID. Buzz Beach 在英国的起售价为53,955英镑，不含增值税。计入增值税和 OTR 费用后，起售价将为65,837英镑。

关注我们在