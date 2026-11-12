根据汽车管理中心（CAM）的一项研究，大众汽车集团每售出一辆汽车平均赚取12欧元，《明镜》周刊报道。CAM认为，这一数字主要与高达87亿欧元的特别支出有关。

调整后利润率为3.8%

CAM指出，接近零的利润率对大众汽车当前业务造成了过于负面的印象，因为业绩受到额外负担的显著影响。与此同时，该集团调整后利润率为3.8%。

研究作者认为，这一水平表明，大众汽车需要继续改善成本结构和盈利能力，以在长期内保持竞争力。

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汽车制造商利润正在下降

九个月内，汽车制造商的平均盈利能力为3.6%，而一年前为4%。三分之二的公司获得的利润低于去年。

CAM主任斯特凡·布拉策尔表示，利润下降的速度几乎是营收下降速度的六倍，这是汽车行业的一个令人担忧的信号。他说，行业转型应更多地面向盈利性创新和更高效的结构。

汽车制造商平均每售出一辆汽车赚取1363欧元，而一年前为1409欧元。梅赛德斯将这一指标提高了31%，至4198欧元；宝马每辆车赚取3059欧元，约比去年少三分之一。Stellantis每辆车的利润为250欧元，吉利、上汽和长城则约为700欧元。

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