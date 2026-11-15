黄循财提议将火灾工作组扩大至所有东盟国家——Channel NewsAsia

新加坡总理黄循财在菲律宾马尼拉举行的东盟峰会上提议，将调查与火灾和烟霾有关联公司的新加坡—印度尼西亚联合工作组扩大至该组织所有成员国。Channel NewsAsia报道。

黄循财于11月15日在菲律宾首都举行的第49届东盟峰会会议期间发表讲话。新加坡和印度尼西亚于10月宣布成立该工作组。其目标是改善协调与信息共享，以追究涉事者在火灾中的责任。

国家间交换证据

这位新加坡总理表示，该机制不应仅限于双边层面。他提议为所有东盟成员国建立一个平台，各国可在该平台上更迅速地交换有关涉事公司的信息和证据。

黄循财强调，火灾可能发生在任何一个东盟国家，企业必须认识到通过纵火清理森林是不可接受的。他指出，东盟已设有相关机制，其中包括跨境烟霾污染协调中心，他认为应加强该中心。该地区国家不仅需要扑灭火灾，还需要防止火灾再次发生。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

新加坡总理赞扬了印度尼西亚总统普拉博沃·苏比安托为查明火灾原因并追究违规公司责任所采取的行动。黄循财表示，新加坡也在核查在该国注册的公司，这些公司可能应对火灾负责，或与未遵守适当森林清理做法的企业有关联。本月早些时候，新加坡修订了跨境烟霾污染法，以加强针对这类公司的措施。

泰国、柬埔寨和缅甸

黄循财还在峰会上呼吁泰国和柬埔寨在边境紧张局势下保持克制。他敦促双方避免局势升级，并通过对话解决分歧，包括利用现有的双边机制。新加坡将于明年担任东盟观察员小组主席，据总理称，新加坡将支持这一进程。

关于缅甸，黄循财表示，为恢复在东盟的全面政治参与，该国必须在落实五点共识方面展现具体进展。他列举的必要步骤包括人道主义援助、与利益相关方对话以及停止暴力。

关注我们在