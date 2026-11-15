在刚果民主共和国，本轮疫情期间，每10名确诊感染埃博拉病毒的5岁以下儿童中有7人死亡。据阿纳多卢通讯社报道，世界卫生组织作出了这一表述。

儿童在患者和死亡者中占较大比例

自5月疫情暴发以来，官方已登记超过1.1万例埃博拉病例和5,400例死亡。世卫组织表示，儿童占确诊感染病例的逾四分之一，以及死亡病例的三分之一。

疫情已波及该国8个省份：上韦莱、伊图里、北基伍、南基伍、下韦莱、乔波、南乌班吉和北乌班吉。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

每周记录数百例新增病例

世卫组织指出，疫情仍在蔓延，尤其是由于冲突、人口流离失所和人道主义需求。尽管在最初的震中地区已成功减缓传播，但每周仍登记400至500例新增病例。

三分之二的确诊死亡发生在社区中，世卫组织认为这表明感染发现得过晚。目前尚无针对本迪布焦病毒株的获批疫苗；刚果于5月中旬宣布暴发的正是该病毒株疫情。

向境外传播的风险

本轮疫情还波及乌干达、肯尼亚和尼日利亚。世卫组织表示，近期肯尼亚和尼日利亚出现的输入性病例表明，感染仍有跨越国界进一步传播的风险。

关注我们在