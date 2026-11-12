世界卫生组织表示，武装冲突是阻碍遏制刚果民主共和国本迪布焦型埃博拉疫情的主要障碍之一。自5月15日宣布疫情暴发以来，该国已确诊11,114例病例和5,433例死亡，病死率为48%。

据Health Policy Watch报道，上周，北基伍省坎廷-阿洛亚镇遭叛军袭击后，3名埃博拉患者和1,000名密切接触者逃离。世卫组织总干事谭德塞·阿达诺姆·格布雷耶苏斯称，这次袭击对防疫措施造成严重打击。

袭击造成66人死亡，其中包括3名医务人员，3家医疗机构被焚毁。官员将此次袭击归咎于“民主同盟军”（ADF）组织。与此同时，此前被称为M23的民族改革阵线（FRN）在南基伍省发动了新一轮攻势，导致人口进一步流离失所。

人口流动带来的风险

世卫组织非洲区域卫生紧急事件负责人罗泽琳·贝利泽尔呼吁立即停止敌对行动。她强调，医务人员和人道主义工作者必须能够安全抵达受影响社区，患者也必须能够无所畏惧地寻求帮助。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

她表示，暴力导致人口流动，并增加埃博拉进一步传播的风险，尤其是沿刚果河等主要交通路线传播的风险。国际移民组织表示，在对不受当局控制的非正式流动路线进行检查时，发现了71名埃博拉患者。

监测和资金问题

在乔波省，国际移民组织专家确定了19处重要河流地点，可能需要在那里增设流行病学监测点。该组织还表示，综合应对疫情缺口近6,000万美元，其中包括用于医疗筛查以及在人员流动地点和非正式过境路线提供支持的资金。

无国界医生组织警告称，疫情已失去控制，流行病学监测系统正出现严重故障。根据该组织的数据，在过去一个月里，近三分之二报告的与埃博拉相关死亡发生在社区，而非治疗中心。世卫组织助理总干事奇克韦·伊赫奎阿祖也表示，约60%的死亡发生在社区，其中包括私人和传统医疗机构。

无国界医生组织主席贾维德·阿卜杜勒莫内姆指出，在疫情震中的伊图里省，该组织治疗的埃博拉患者中，只有9%被监测系统确定为密切接触者。

关注我们在