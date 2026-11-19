世界卫生组织发布了首份关于成人1型糖尿病患者使用胰岛素的专门指南。该文件涵盖多种医疗服务场景，包括人道主义和紧急情况；在这些情况下，供应中断和胰岛素储存问题可能危及治疗。据Health Policy Watch报道。

世卫组织强调，1型糖尿病患者需要每天终身注射胰岛素。在中低收入国家，药物、血糖监测工具和受过培训的医务人员往往难以获得，其中包括患者自付费用高以及卫生系统薄弱等原因。

主要建议

在14项建议中，世卫组织将一项定为强烈建议：成年1型糖尿病患者应采用强化胰岛素治疗。这种方案通常包括每天三次或更多次注射——用于维持血糖水平的基础胰岛素，以及进餐时使用的餐时剂量。建议根据血糖读数、碳水化合物摄入量和身体活动调整剂量。

该组织还建议定期监测血糖水平。为此，可采用糖化血红蛋白HbA1c检测、指尖采血检测，或使用皮肤传感器的持续监测系统。如果无法进行血液检测，可以检测尿糖。对大多数成年人而言，HbA1c目标值被定为不高于7%，建议的检测间隔最长为三个月。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

危机期间的治疗

指南特别关注人道主义危机：冲突、人口流离失所或医疗基础设施遭到破坏时，获取胰岛素和医疗服务会受到影响。世卫组织建议在可能的情况下也在此类环境中采用强化治疗，但承认由于供应中断，这并不总是可行。医务人员应制定患者暂时转用更简单胰岛素治疗方案的计划。

世卫组织指出，在人胰岛素价格更可负担的地方，可优先使用人胰岛素，但也可以使用胰岛素类似物。该组织还附条件地建议考虑使用胰岛素笔替代普通注射器，同时承认相关证据的确定性非常低，而且在没有胰岛素笔时，注射器仍是有效选择。

世卫组织估计，2025年全球约有950万名1型糖尿病患者，当年诊断出超过50万例新病例。多达一半的该病患者是在成年后才被诊断出来。

关注我们在