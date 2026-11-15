世界卫生组织警告称，在强降雨淹没数以万计流离失所巴勒斯坦人帐篷后，巴勒斯坦领土加沙地带的急性呼吸道感染病例正在增加。世卫组织驻被占领巴勒斯坦领土代表赖因希尔达·范德韦尔特表示，此类病例数量比去年同期多3.3万例。

据《日本时报》报道，呼吸道感染占加沙所有就医咨询的11%。世卫组织预计，由于寒冷天气、洪涝、避难所拥挤和通风不良，情况将进一步恶化。

洪涝和拥挤带来的风险

世卫组织数据显示，加沙地带近100万流离失所者居住在易受洪涝影响的地区。其中约40万人处于风险极高的地点。洪涝增加了水源污染的风险，而积水为蚊子和其他害虫繁殖创造了条件。

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潮湿还会促进霉菌和细菌滋生，它们是呼吸道感染的重要因素，尤其影响幼儿。世卫组织还将感染扩散与恶劣居住条件和人群高度拥挤联系起来。范德韦尔特表示，加沙人口被迫居住在越来越小的区域内。

实验室材料问题

该组织指出，大多数药品正在运抵加沙，但运送诊断患者所需的实验室材料面临困难。世卫组织呼吁允许实验室设备进入该地带，以防止疾病暴发和公共卫生状况恶化。

以色列军事机构COGAT表示，自冬季计划启动以来，已有超过9.3万顶帐篷以及超过8600辆载有防水油布、毛毯和冬季衣物的卡车进入加沙。该机构还称，以色列没有拒绝国际人道主义组织提出的任何运入药品请求。

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