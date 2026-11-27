世界卫生组织表示，自2000年以来，全球麻疹死亡人数下降了91%——从77万人降至2025年的7.2万人。对疫苗接种、流行病学监测和疫情暴发应对的投资推动了死亡率下降，Health Policy Watch报道。

世卫组织免疫、疫苗和生物制品司司长凯特·奥布莱恩表示，自2000年以来，麻疹疫苗已挽救约6000万人的生命。与此同时，据估计，2025年麻疹感染了近1000万人，其中近一半病例出现在东南亚地区。这比2000年的3800万例减少了74%，但各地区的数据存在显著差异。

疫苗接种覆盖率问题

2025年，全球84%的儿童接种了第一剂麻疹疫苗，77%的儿童接种了第二剂。超过2900万名儿童仍未接种疫苗或接种剂次不足。世卫组织称，两剂疫苗在预防该疾病方面的有效率为97%。

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在低收入国家，第一剂疫苗接种覆盖率为69%，第二剂为57%。在高收入国家，这两项指标分别达到93%和91%。生活在冲突和危机地区的儿童获得疫苗接种的可能性显著更低，并且不成比例地受到麻疹疫情暴发的影响。

国家失去消除状态

美国、玻利维亚和墨西哥在未接种疫苗的社区发生长期疫情暴发后，失去了麻疹消除状态。在欧洲区域，92%的儿童接种了第一剂疫苗，但一些国家也记录到疫苗接种率下降。今年早些时候，英国、亚美尼亚、奥地利、阿塞拜疆、西班牙和乌兹别克斯坦失去了消除状态。

世卫组织指出，COVID-19疫情扰乱了常规免疫接种，一些国家尚未恢复至疫情前水平。该组织将服务的可及性和费用、对疫苗接种的信任、虚假信息、政治化以及医疗服务质量列为接种疫苗的障碍。麻疹可导致肺炎、耳聋、失明和感染性脑损伤。

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