世卫组织提议监管含色素产品——Channel NewsAsia

世界卫生组织公布了一份指导方针草案，建议各国政府考虑监管添加了色素、香料或甜味剂、旨在使其对消费者更具吸引力的产品。据Channel NewsAsia报道。

标签和税收

食品分类模型草案旨在帮助各国确定哪些产品应作为健康饮食的一部分适量食用。根据国家优先事项，这类商品可能受到警示标签或征税等措施的约束。

世卫组织首次在此类指导方针中不仅纳入产品的营养成分，还纳入其配方的某些特征。此前，该组织的建议侧重于营养素含量，包括脂肪和盐。世卫组织数据显示，不健康饮食与每年约1100万人死亡有关。

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制造商的反应

拟议的模型还涉及有关超加工产品的讨论——这类食品和饮料使用工艺流程、添加剂和工业成分制成，通常含有很少的完整食物。报道中列举的例子包括碳酸饮料和方便面。

代表大型跨国公司的国际食品和饮料联盟表示担忧，认为这一新方法将注意力从营养质量上转移开，并可能将更多商品纳入潜在监管范围。业界还担心改变配方的成本、更严格的标签要求、在美国面临诉讼，以及加工食品制造商面临更高税负。

世卫组织表示，关于该草案的磋商将持续至11月27日。

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