刚果民主共和国下周可能启动两种针对本迪布焦埃博拉病毒的实验性疫苗第二期临床试验。据阿纳多卢通讯社报道，这两种候选疫苗上周均获准进入随机对照Tumani试验的第二阶段。

布尼亚的试验

世卫组织代表梅格·多尔蒂表示，测试计划于11月26日或27日在布尼亚启动。第一种疫苗ChAdOx1由牛津大学和印度血清研究所研发，第二种由莫德纳公司研发。

在第二阶段，科学家将评估疫苗的安全性及其免疫原性，即引发免疫反应的能力。符合必要标准的候选疫苗将进入第三阶段，研究人员将在该阶段评估其与对照制剂相比的有效性。

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扩大研究

Tumani研究于10月23日启动，并 предусматривает随着新候选疫苗出现而将其纳入研究的可能性。目前已有超过140名参与者加入。世卫组织代表表示，随着试验点数量增加以及移动团队开展工作，未来可能有数千人参与试验。

世卫组织总干事谭德塞·阿达诺姆·格布雷耶苏斯表示，此次疫情病例已超过11,300例，死亡人数达到5,500人。他说，每周记录到400至500例新增感染。他还指出，不稳定的安全局势、针对医务人员的袭击以及感染检测延误，阻碍了对疫情的遏制。

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