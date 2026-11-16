在日内瓦，世界卫生组织宣布发布两项新工具，旨在帮助各国加强抗微生物药物耐药性的诊断。世卫组织还警告称，在感染预防、诊断以及合理使用抗生素方面的进展速度，仍不足以实现2030年前的全球目标，据《日本时报》报道。

诊断不足

世卫组织表示，只有36%的国家拥有国家级参考实验室，能够检测该组织监测的所有细菌和真菌的耐药性。这远低于为2030年设定的80%目标。

世卫组织抗微生物药物耐药性监测负责人西尔维娅·贝尔塔尼奥洛强调，如果没有检测，医生就不得不在不了解感染确切原因以及何种抗生素会有效的情况下治疗患者。2023年，向世卫组织报告的经实验室确认的细菌感染中，每六例就有一例对为治疗该感染而开具的抗生素产生耐药性。

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计划与新工具

世卫组织对183个国家开展的研究显示，近十分之九的国家已经制定了应对抗微生物药物耐药性的国家计划。2017年，约十分之四的国家拥有此类计划。与此同时，只有42个国家报告称，其计划获得资金支持、正在实施并受到监督。

世卫组织第一项新工具规定了医疗卫生系统各层级应具备哪些诊断检测，从基层医疗中心到专科医院。第二项工具包含73项实验室程序，从采集样本到识别病原体，以及确定其对抗生素的敏感性。

世卫组织指出，2021年，抗微生物药物耐药性直接导致超过100万人死亡，并与约470万人死亡有关。该组织估计，到2050年，它可能导致约3900万人死亡。世卫组织将感染预防、疫苗接种、获得水和卫生设施以及合理使用抗微生物药物列为主要应对措施。

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