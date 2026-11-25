世界卫生组织表示，自1950年开始统计以来，古巴的预期寿命首次出现下降。世界卫生组织总干事谭德塞表示，2020年至2025年，这一指标从78.8岁降至74.4岁。他在哈瓦那作出上述表示，Tagesschau报道。

医疗卫生系统处于危急状态

在古巴严重经济危机的背景下，谭德塞称该国医疗卫生系统的状况十分危急。根据他的数据，同期婴儿死亡率增加了一倍以上，从每千名活产儿4例升至9.9例。

世卫组织负责人指出，这些数据涉及今年年初美国实施石油封锁之前的时期，该封锁进一步加剧了古巴的经济危机。谭德塞表示，自封锁开始以来，患有肿瘤疾病儿童的存活率已从85%降至65%。

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呼吁取消限制及世卫组织援助

谭德塞呼吁立即取消美国对向古巴供应燃料的限制。他表示，收紧的燃料限制和制裁直接损害该国民众，尤其是最脆弱的人群。

世卫组织负责人宣布提供200万美元援助，用于儿童疫苗接种活动和采购必要的医疗设备。古巴当局将每天持续20小时及以上的停电，以及药品和手术材料短缺归因于制裁。华盛顿方面表示，能源封锁的目标是在岛上实现政治变革，同时食品和药品出口不受制裁。

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