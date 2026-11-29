在德国，拜仁慕尼黑门将曼努埃尔·诺伊尔表示，他预计将在本赛季结束时退役。据亚洲新闻台援引德国媒体报道，这名40岁的球员周日在一次球迷见面会上作出了这一表态。

夏季计划

据德国天空体育报道，诺伊尔认为自己不会在夏天继续踢球，并希望享受剩下的时光。

诺伊尔与拜仁的合同有效期至2027年6月。他自2011年起效力于这家慕尼黑俱乐部，在此期间赢得13次德国联赛冠军，并两次夺得欧冠冠军。

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伤病与可能的继任者

本赛季诺伊尔受到伤病困扰：他在11月遭遇肌腱部分撕裂。他的状态也受到密切关注。德国媒体此前报道，拜仁正在培养约纳斯·乌尔比希担任下赛季的主力门将，并寻找一名经验丰富的替补门将。

国家队出场

诺伊尔首次于2024年8月结束德国国家队生涯。他帮助球队在巴西赢得2014年世界杯，并获得金手套奖，成为该届赛事最佳门将。此后，这名球员重返国家队参加今年的世界杯，这成为他连续第五次参加决赛圈赛事。在代表德国出战128场后，他表示将在赛事结束后再次结束国际比赛生涯。

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